WindTre vuole alzare ancor di più l’asticella nel corso di questa stagione natalizia. Il provider arancione ha previsto una serie di modifiche ai suoi listini per essere ancora più agguerrito nelle settimane che precedono il Natale. Durante le prossime settimane, infatti, gli utenti che scelgono di attivare una SIM con WindTre potranno attivare la vantaggiosa tariffa Go Unlimited Star+.

WindTre rilancia a Natale con la promo con Giga senza limiti

La WindTre Go Unlimited Star+ anche a Natale rappresenta una delle migliori offerte per la telefonia mobile in Italia. I clienti che attivano questa promozione potranno accedere ad una tariffa con i costi più bassi del mercato al netto di un pacchetto senza precedenti con consumi senza limiti. Come altre tariffe previste da WindTre, anche questa promozione è legata alle offerte per la Fibra ottica del provider arancione.

Il pacchetto della Go Unlimited Star+ prevede nel dettaglio Giga infiniti per la navigazione di rete, anche con le reti 5G, chiamate senza limiti verso tutti ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Ancora più vantaggioso il costo di quest’offerta, pari a soli 7,99 euro ogni mese.

La Go Unlimited Star+ prevede un prezzo bloccato nei primi sei mesi dal momento della sottoscrizione della SIM. Come per altre tariffe, infatti, WindTre garantisce l’assenza di rimodulazioni nel semestre iniziale dall’apertura del ticket. Sempre tra le condizioni prevista una quota di sottoscrizione dal valore di 10 euro. Necessaria anche la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad o attivare una nuova rete con nuovo numero.