Da un anno a questa parte, con l’esplosione della pandemia, TIM, Vodafone e WindTre hanno garantito a tutti i loro clienti una serie di offerte, cosiddette di solidarietà digitale. In particoar modo, i provider cercano di aiutare quelle categorie di persone che necessitano di una connessione internet per le loro attività quotidiane. Tra costoro, vi sono ovviamente anche giovani e studenti.

Anche in questo mese di Febbraio, TIM, Vodafone e WindTre garantiscono navigazione internet senza limiti per la didattica online. L’offerta di solidarietà digitale è disponibile in tutto il territorio italiano, sia per gli studenti impegnati con le attività scolastiche sia per coloro impegnati con le attività universitarie.

TIM, Vodafone, WindTre: confermata l’offerta di solidarietà per gli studenti

TIM, Vodafone e WindTre hanno dato vita a questa vantaggiosa opzione in cooperazione con il Ministero dell’Istruzione. Il servizio previsto dai principali operatori è molto semplice. I clienti dei rispettivi provider potranno navigare sulle app dedicate alla didattica distanza senza consumare le soglie di consumo internet della loro ricaricabile di riferimento. Tra i servizi compatibili con l’iniziativa si possono catalogare Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Microsoft Office.

La promozione di TIM, Vodafone e WindTre, oltre che per gli studenti, è anche pensata per le famiglie. Ricordiamo, in tal senso, che al fine di favorire la piena copertura internet del territorio, tanti italiani potranno anche richiedere il cosiddetto “Bonus internet”. L’incentivo è relativo alle offerte per la telefonia fissa e prevede 500 euro di sconto su tariffe per la Fibra ottica con contestuale acquisto di un tablet.