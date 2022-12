Samsung è ora nel bel mezzo della costruzione della propria piattaforma di criptovaluta, spinto dalle nuove leggi della Corea del Sud che sono vantaggiose per il business delle criptovalute. Era previsto che venisse rilasciato durante la prima metà del 2023. C’è anche la possibilità che Samsung possa creare la propria moneta. Il gigante IT Samsung si sta preparando a prendere un po’ più sul serio la sua incursione nel mondo delle criptovalute. Entro i primi sei mesi del 2023, il conglomerato sudcoreano introdurrà la propria piattaforma di trading di criptovalute.

I team della divisione Samsung Securities stanno ora lavorando al progetto per creare un tale servizio, che sarà ovviamente basato sulla blockchain. Il progetto è attualmente nelle mani di questi team. Anche se Samsung stava valutando da tempo di entrare nel settore delle criptovalute, la politica di Yoon Suk-yeol, nuovo presidente della Corea del Sud da maggio 2022, che favorisce questa attività nel Paese ha motivato Samsung (e altre aziende tecnologiche sudcoreane ) per accelerare i loro investimenti in questo settore.

Samsung sta per entrare nel mercato delle criptovalute

Il capo ha sostenuto la partecipazione sia aziendale che individuale al mercato delle criptovalute. Anche se il reddito imponibile minimo sui profitti delle criptovalute fosse aumentato, ciò non impedirebbe ai residenti fiscali di investire. È anche un buon momento per Samsung per lanciare uno scambio di criptovalute perché la precedente amministrazione sudcoreana ha chiuso dozzine di piattaforme nel 2021 attraverso l’uso di una legge normativa che ha notevolmente aumentato i requisiti e gli obblighi necessari per aprire un tale servizio.

La società ha iniziato a includere un portafoglio di criptovaluta sicuro sui suoi modelli di smartphone di livello premium già nel 2019. L’ultima iterazione di Samsung Wallet è stata rilasciata non molto tempo fa e pone l’accento sulla tecnologia blockchain e sulla protezione dei dati. Oltre a questo, ci sono voci secondo cui Samsung potrebbe anche essere interessata a sviluppare una propria criptovaluta in un futuro non troppo lontano.