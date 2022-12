Google Play ha rilasciato il suo elenco “Best Of”, solo pochi giorni dopo che Apple ha presentato le migliori applicazioni del 2022 nei suoi premi annuali dell’App Store. L’azienda ha annunciato un elenco di vincitori in diverse categorie, compresi quelli scelti dal suo editoriale e dagli utenti Android tramite i premi per l’utente. Quest’anno, Google ha nominato la famosa app d’arte generata da A.I. Wombo la migliore app negli Stati Uniti, mentre i consumatori hanno scelto Bereal come il loro preferito.

Bereal ha anche vinto il premio “App of the Year” di Apple, indicando la preferenza di un giovane età per nuovi tipi di social network. Nel frattempo, Apex Legends Mobile è stato nominato sia il miglior gioco di Google che dall’utente. Google ha scelto i vincitori in 20 categorie nel Google Play Store.

Bereal e A.I. Wombo hanno vinto il premio come miglior app

Quest’anno, l’azienda includeva anche nuove categorie, come “Best Game Story” e “Best in corso di gioco”, nel tentativo di mettere in evidenza meglio i molti tipi di giochi creati dai suoi creatori, secondo l’azienda. Inoltre, Google ha selezionato le migliori applicazioni per intrattenimento, sviluppo personale, necessità quotidiana e tesori nascosti. Google ha scelto particolari vincitori per dispositivi diversi dagli smartphone, sottolineando la sua recente guida per far giocare a Google una posizione per individuare prontamente una serie di vari tipi di applicazioni.

Google ha recentemente rinnovato il Play Store per indirizzare meglio le persone alle app per i loro orologi, tablet e TV, un cambiamento che si è riflesso nella sua lista dei vincitori di fine anno, in cui Google ha nominato Todoist la migliore app per Android Wear, Pocke App per tablet e bandlab la migliore app per gli utenti di Chromebook. Ha anche scelto Tower of Fantasy come miglior gioco di tablet e Roblox come miglior gioco Chromebook.