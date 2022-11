Se hai attivato le opzioni appropriate, la funzione di ricerca in Gmail sta per ricevere un aggiornamento significativo che la renderà più utile a un numero maggiore di utenti. Il fornitore del servizio di posta elettronica offre da tempo una funzione di ricerca, fornendo anche filtri e parametri particolari, per aiutare i propri utenti a individuare il contenuto appropriato all’interno di una casella di posta; tuttavia, nonostante questi sforzi avanzati, gli utenti non sfruttano appieno le capacità della piattaforma.

Per raggiungere questo obiettivo, Gmail ora utilizzerà il machine learning per comprendere il contenuto delle tue ricerche. Il nuovo metodo si basa su ricerche precedenti per apprendere i tipi di risultati su cui fai clic in base alle parole chiave che inserisci nella barra di ricerca, che ora funzionerà in modo più colloquiale simile a come fa il suo lavoro l’Assistente Google.

Gmail ha aggiornato anche la sua interfaccia

La funzione di ricerca, come risultato di questo miglioramento, andrà oltre i cognomi dei contatti, come ha fatto in passato. Invece, esaminerà i loro nomi completi e indirizzi e-mail, nonché le e-mail precedenti e la frequenza con cui ti contattano. I clienti che sono preoccupati per la loro privacy e per il modo in cui i loro dati vengono utilizzati potrebbero trovare inquietante apprendere che dovranno attivare Attività web e app nei loro account Google per poter utilizzare la ricerca contestuale di Gmail.

Questa modifica viene implementata come parte di una serie di aggiornamenti che Gmail sta implementando nel tentativo di mantenere la sua posizione come uno dei client di posta elettronica più popolari di fronte alla concorrenza di altri provider, come Apple Mail e Proton Mail. Un altro cambiamento recente che ha attirato molta attenzione è l’interfaccia utente rinnovata per Gmail, che è stata resa l’opzione predefinita a novembre.