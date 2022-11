I ragazzi di Level Infinite e Hotta Studio hanno svelato il nuovo aggiornamento in arrivo su Tower of Fantasy. A partire dal prossimo 22 novembre, farà il proprio debutto la versione 2.1 del titolo che porterà con se tantissime feature inedite e nuove sfide.

La più importante è certamente Confounding Labyrinth, un enorme e misterioso labirinto sotterraneo situato sotto Mirroria che darà anche il nome all’update. Gli sviluppatori hanno svelato che all’interno del labirinto sarà possibile vivere avventure uniche.

Infatti, nella nuova area regna il caos in quanto le leggi dell’universo non hanno alcun valore in quel luogo. Le profondità oscure del labirinto saranno ricche di misteri, nemici, poteri e personaggi da scoprire.

Tower of Fantasy si aggiorna con il nuovo update 2.1 che introduce tantissime novità, sfide, boss e una nuova location inedita

Tra le novità in arrivo nei prossimi giorni, spicca anche l’introduzione di un nuovo personaggio simulacro chiamato Lin. Gli sviluppatori hanno anche svelato parte del backgroud del nuovo personaggio: “Lin è l’unica figlia del fondatore di Mirroria, cresciuta e addestrata per diventare sua erede. Il popolo di Mirroria ha già accettato Lin come leader, anche se non è stata nominata ufficialmente. Grazie a un intenso allenamento nell’arte del combattimento fin dalla più tenera età, Lin detiene un’inconfondibile aura di potere e preferisce combattere in prima linea, con risultati il più delle volte strabilianti. L’elemento chiave che rende Lin così potente è la sua capacità di alterazione.

L’importanza di Lin per Tower of Fantasy è centrale in quanto fino ad ora ogni simulacro era dotato di un elemento. La possibilità di utilizzare solo un elemento era di importanza strategica per il gioco. Tuttavia, l’abilità di alterazione unica di Lin va a modificare questa parte di gameplay ampliando le possibilità di utilizzo.

Tra le novità in arrivo ci sono anche tantissimi nuovi boss che aumenteranno il livello di sfida. Inoltre sono presenti missioni inedite e viene introdotta una modalità battle royale per 48 giocatori chiamata Break From Destiny.

Ricordiamo che Tower of Fantasy è un titolo ambientato centinaia di anni nel futuro e vede l’umanità sfuggita al collasso dell’ambiente terrestre grazie alla fuga verso il pianeta Aida. Lo stile artistico richiama gli anime sci-fi post-apocalittici mentre le battaglie si rivelano sempre coinvolgenti ed emozionanti. Il titolo è disponibile per PC e mobile e tutti i dettagli si possono scoprire sul sito ufficiale.