Turtle Beach Corporation ha annunciato che l’attesissimo VelocityOne Flightstick è finalmente disponibile per l’acquisto. Il joystick è pensato per adattarsi a tutte le tipologie di simulatori di volo in modo da garantire agli utenti un controller universale che si adatti ad ogni tipologia di velivolo.

Con il VelocityOne Flightstick sarà possibile volare con gli ultraleggeri, con giganteschi aerei di linea, caccia e perfino astronavi e ottenere un feedback diverso per ogni aereo. I controlli sono sviluppato per essere coinvolgenti e precisi.

Il joystick è dotato di un totale di otto assi tra cui figurano anche i sensori a effetto Hall senza contatto sugli assi principali X e Y. Inoltre, presenti due leve multifunzione per gestire sia la potenza del motore che per regolare le superfici di controllo.

Turtle Beach ha realizzato il joystick VelocityOne Flightstick per rendere l’esperienza dei simulatori di volo sempre più immersiva

Per completare la dotazione di comandi presenti su VelocityOne Flightstick, gli utenti potranno trovare anche una rotella nano trim che permetterà di gestire l’altitudine. In totale si contano 27 pulsanti programmabili e un grilletto a scatto rapido.

Le informazioni principali sono mostrate sul display OLED integrato per la gestione del volo. È anche presente un trackpad dotato di connettività Bluetooth per aumentare le possibilità di controllo.

Come dichiarato da Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation: “Il nostro VelocityOne Flightstick offre ai giocatori di simulazione un’esperienza di controller moderna e ineguagliabile, pronta per i giochi di volo AAA di oggi e di domani. VelocityOne Flightstick è perfetto per gli appassionati di Microsoft Flight Sim 2020, X-Plane, Elite Dangerous, War Thunder, Star Citizen, Everspace e i giochi di Star Wars, sia che vogliate volare casualmente sia che vogliate andare a razzo nello spazio”.

Il dirigente ha poi continuato: “Con l’aggiunta del VelocityOne Flightstick alla nostra crescente famiglia di prodotti VelocityOne, sia la community dei simulatori di volo che quella dei videogiochi in generale possono volare con fiducia sapendo che il controller nelle loro mani offre prestazioni superiori”.

Il team di Turtle Beach ha progettato il controller per Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows. Il controller è disponibile per l’acquisto su sito ufficiale del produttore o presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo di lancio è fissato a 129,99 euro.