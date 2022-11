L’abbonamento a Twitter Blue, che ha trasformato la piattaforma dei social media in un parco a tema per troll, burloni e truffatori, non è più accessibile dall’app iOS. Questa modifica è stata apportata per proteggere gli utenti dall’esposizione a contenuti dannosi. Inoltre, alcuni di coloro che hanno pagato per l’abbonamento hanno segnalato che il segno di spunta blu che in precedenza era sul loro profilo è stato rimosso.

Al momento non è noto se questo sia il risultato dell’ultima politica di svolta della società o di un sistema che si è rotto come diretta conseguenza del licenziamento del cinquanta per cento della sua forza lavoro.

Twitter Blue, l’iscrizione è stata rimossa da iOS

Gli utenti di Twitter stanno segnalando che l’opzione per iscriversi al nuovo servizio di abbonamento dell’azienda da 7,99 euro, Twitter Blue, è stata rimossa dall’app iOS della piattaforma solo pochi giorni dopo che il servizio è stato reso disponibile al pubblico.

In precedenza era possibile iscriversi a Twitter Blue dalla barra laterale dell’app iOS (il servizio non è ancora stato lanciato per gli utenti Android), ma gli utenti hanno notato che l’opzione è stata rimossa a partire da ieri mattina. Le persone che hanno ancora accesso al collegamento riceveranno un avviso di errore quando tentano di iscriversi al servizio. C’è un messaggio che dice ‘Grazie per il tuo interesse!’ ‘In un futuro non troppo lontano, Twitter Blue sarà accessibile nella tua nazione. Per favore, torna a trovarci più tardi.’

Alcuni utenti che sono passati a Twitter Blue hanno notato che il segno di spunta blu che indica che sono membri non appare più sui loro profili. Ora non è noto se questa sia semplicemente la politica più recente del dietrofront, dopo che Musk ha detto ai lavoratori che l’azienda avrebbe dovuto affrontare l’insolvenza o il collasso del sistema a causa della perdita di così tanti ingegneri e altri membri del personale.