La connessione di Pixel Watch con Fitbit è ancora nelle sue fasi iniziali, con alcuni utenti che hanno notato che l’orologio sovrastima notevolmente il numero di calorie bruciate, a volte fino a tre volte quello a cui erano abituati. Rodrigo M., moderatore della community Fitbit, ha pubblicato un post in afferma che il problema colpisce ‘molti’ clienti, ma c’è una soluzione semplice.

Uno dei principali punti di forza di Pixel Watch è la sua connessione con l’ecosistema di salute e fitness di Fitbit, che raccoglie e presenta statistiche come calorie bruciate, frequenza cardiaca, VO2 max, monitoraggio del sonno e così via.

Pixel Watch, esiste già una soluzione

In termini di attributi di fitness, Pixel Watch dovrebbe essere alla pari con il miglior Fitbit e molti dei migliori orologi da corsa. La connessione Fitbit viene spesso visualizzata sui materiali pubblicitari per Pixel Watch, ma il fatto che molti utenti stiano segnalando problemi iniziali con esso suggerisce che il team di Google non ha risolto tutti i problemi.

‘Il Pixel Watch sta sovrastimando gravemente il mio consumo calorico’, ha affermato un utente della community Fitbit. Nello stesso post, un altro utente ha detto: ‘Il mio primo giorno intero con Pixel Watch e ho facilmente superato anche le 1500 calorie’. Questi sono i post che hanno innescato la reazione di Fitbit, che ha affermato che non si tratta di un problema insolito e che un rimedio è in lavorazione.

Se hai appena acquistato un Pixel Watch, è bello sapere che esiste un rimedio facile. Secondo Fitbit, il riavvio del tuo Pixel Watch seguendo le istruzioni sul sito Web di supporto WearOS di Google dovrebbe risolvere il problema.