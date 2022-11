Negli scorsi giorni, Porsche ha raggiunto un importante record. Il 7 novembre 2022, la Casa di Stoccarda ha prodotto la Taycan numero 100.000. Si tratta di una pietra miliare per la vettura in quanto il traguardo è stato raggiunto in circa tre anni dal lancio avvenuto a settembre 2019.

La Taycan numero 100.000 è una Turbo S in colorazione Neptune Blue ed è destinata ad un cliente residente in Inghilterra. Come dichiarato da Kevin Giek, Vice President Model Line Taycan: “Siamo molto contenti di aver raggiunto questo tragaurdo di produzione così velocemente, nonostante le recenti problematiche legate alla carenza di semiconduttori e alla pandemia“.

Il Vice Presidente ha poi continuato: “Grazie a Taycan, abbiamo segnato un nuovo inizio nell’era elettrica”. Infatti, guardando ai dati di vendita, la vettura sportiva elettrica di Porsche è una delle più vendute negli USA, in Cina e nel mercato Inglese.

Porsche ha raggiunto un risultato straordinario con la Tycan, la linea produttiva ha realizzato la vettura numero 100.000 in appena tre anni

Per rendere il prodotto più appetibile a tutte le tipologie di clienti, Porsche ha realizzato tre versioni: Taycan sports sedan, Taycan Cross Turismo e Taycan Sport Turismo. Per ogni configurazione esistono fino a cinque tipologie di motorizzazioni con la possibilità di avere la trazione posteriore o integrale.

L’autonomia stimata è di 513 chilometri e la Taycan Turbo S è attualmente la vettura elettrica attualmente in produzione più veloce sul circuito Nürburgring Nordschleife. Infatti, detiene il record attuale sul giro con un tempo di 7 minuti e 33 secondi.

Oltre alle prestazioni pure, Porsche ha realizzato un prodotto estremamente affidabile. Infatti, la casa ha confermato che ci sono tantissimi clienti che hanno già superato la distanza di 100.000 chilometri con le proprie vetture. Questo significa che la sportiva elettrica viene utilizzata quasi ogni giorni dai proprietari.

Basta pensare a Jean-Hubert Revolon, un utente che ha percorso oltre 188,119 chilometri con Taycan 4S da August 2020. L’imprenditore francese vive nell’area di Lione e giornalmente percorre distanze superiori ai 1.200 chilometri. Il motivo per cui ha scelto una Porsche elettrica, a suo dire “è l’innovazione tecnica, ottima per l’ambiente così come per il mio budget considerando i bassi costi di gestione“.