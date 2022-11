Lo scorso sabato 29 ottobre, il Cavallino Rampante ha segnato una data che resterà nella storia del brand. In occasione delle Finali Mondiali Ferrari all’Autodromo di Imola, è stato tolto il velo alla Ferrari 499P.

La hypercar, insieme ai suoi piloti, avrà il compito di far tornare la Casa di Maranello a competere nella top class del FIA World Endurance Championship. Il debutto in pista è previsto a partire dalla stagione 2023 e la sfida non sarà per niente facile.

La Ferrari 499P dovrà confrontarsi con le hypercar realizzate da Glickenhaus, Peugeot, Toyota, ByKolles/Vanwall e Isotta Fraschini/Michelotto. Emerge chiaramente la necessità di deliberare una vettura versatile, che possa essere facile da guidare e in grado di sprigionare al meglio la potenza della power unit ibrida.

Come dichiarato da Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT: “La 499P è un sogno che si trasforma in realtà. Oggi è un momento importante per tutte le persone che negli ultimi due anni hanno lavorato duramente a questo progetto. Abbiamo voluto omaggiare la nostra storia, con tanti piccoli e grandi richiami ad un passato fatto di successi e titoli. Nel farlo, però, abbiamo guardato avanti, creando un manifesto del nostro impegno nel mondiale endurance.”

Il responsabile delle Attività Sportive GT ha poi continuato: “La 499P è un prototipo che è marcatamente Ferrari, nel significato più completo del termine, ed è con emozione che la condividiamo finalmente con i nostri clienti e gli appassionati del nostro marchio”.

Anche Ferdinando Cannizzo, Head of Ferrari GT Track Car Development, ha espresso il proprio punto di vista commentando: “Per me e tutto il gruppo di lavoro, questo momento è davvero emozionante, sappiamo di avere una grande responsabilità. Ci siamo cimentati con la concezione e la progettazione di una vettura completamente nuova e particolarmente complessa in ogni sua parte. Una sfida inedita che ha stimolato tutti a mettere in gioco le risorse migliori e ha portato ad una collaborazione a 360° che ha coinvolto tutte le aree aziendali e i partner tecnici“.

Come confermato dall’ingegnere, la Ferrari 499P è stata sviluppata partendo da un foglio bianco e questo ha permesso di trovare soluzioni efficaci e garantire alla 499P prestazioni e affidabilità.

Il lavoro di sviluppo e affinamento si è svolto sia ai banchi di prova che direttamente in pista. In questo modi si sono potuti saggiare direttamente tutti cambiamenti. Tuttavia, il lavoro di sviluppo non si ferma mai e nelle prossime settimane sono previsti ulteriori test in pista per ottimizzare la messa a punto e l’integrazione di tutti i sistemi.