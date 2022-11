Un fatto abbastanza significativo per quanto riguarda il prossimo sequel JRPG di Square Enix, “Final Fantasy 16“, è stato improvvisamente rivelato in un film promozionale per i controller DualSense della console PlayStation 5. Il video di 30 secondi mette in evidenza una varietà di giochi per PlayStation 5 futuri ed esistenti, mettendo in evidenza le funzionalità del controller come feedback tattile e trigger regolabili. Tuttavia, verso la metà del video, all’incirca al punto di 16 secondi, c’è una rapida occhiata a “Final Fantasy XVI” con un breve messaggio. L’esclusività a tempo del gioco sarà apparentemente limitata ai primi sei mesi del suo debutto.

Essere un’esclusiva a tempo non è del tutto sorprendente, considerando che i precedenti giochi di “Final Fantasy” erano anche esclusive per PlayStation al momento del rilascio, ma mostra che Square Enix sta seguendo quello che sembra essere un modello di rilascio previsto con il prossimo sequel. Se questa è una notizia buona o negativa dipende interamente dalla tua quantità di pazienza.

Final Fantasy 16 si prepara al debutto

In generale, è improbabile che l’esclusiva PS5 di sei mesi influenzi il nuovo gioco dal nome contraddittorio. È ancora pronto per essere rilasciato nell ‘”estate del 2023″ e sapevamo già che sarebbe stato per il misterioso sistema di Sony. Ancora una volta, essere un’esclusiva PlayStation è stata una strategia popolare per i recenti titoli “Final Fantasy”.

Ciò significa che se volevi giocare a “Final Fantasy 16” su qualcosa di diverso da una PS5 subito dopo la sua prima uscita, dovrai aspettare. Non si sa quanto sarà lunga l’attesa, ma almeno stai guardando l’inverno 2023, se non in qualsiasi momento nel 2024. Ciò implica anche che non potrai vantarti di poter giocare a “Final Fantasy 16″. ” con i tuoi amici senza PS5 per molto tempo.