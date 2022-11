Poiché alcune funzionalità sono assenti dalle impostazioni di fabbrica della maggior parte degli smartphone Galaxy, il software Samsung Good Lock è un must assoluto per tutti coloro che possiedono un dispositivo Galaxy. Nel corso degli ultimi anni, abbiamo visto l’inclusione di un numero incalcolabile di moduli Good Lock, con l’azienda che spesso li rilascia sulla scia del rilascio annuale del software One UI. DropShip è un’app di trasferimento file in grado di inviare file praticamente a qualsiasi dispositivo, inclusi telefoni e tablet Android o iPhone e iPad e persino il tuo laptop. Samsung sta ora rendendo disponibile un altro modulo per gli utenti Good Lock sotto forma di DropShip. Gli utenti di Good Lock possono scaricare DropShip dal Google Play Store o dall’Apple App Store.

È importante notare che DropShip non è veloce come alcune delle opzioni attuali, come la condivisione rapida di Samsung o la condivisione nelle vicinanze di Google per Android e ChromeOS. Entrambi questi servizi sono disponibili. Ciò è dovuto al fatto che non utilizza Bluetooth o Wi-Fi per creare connessioni locali; invece, potresti pensarlo come un negozio di trasferimento online più snello e completo (se hai mai utilizzato un servizio come WeTransfer, questo suonerà simile a te). Secondo SamMobile, il servizio è ora accessibile solo in Corea del Sud; tuttavia, prevediamo che questo cambierà nelle prossime settimane man mano che diventerà più ampiamente disponibile.

Good Lock di Samsung è disponibile al download

Gli utenti del forum Samsung Community sono stati i primi a ottenere informazioni sulla disponibilità di DropShip e sul funzionamento del servizio. Dopo che l’utente ha selezionato i file che desidera inviare, l’app genererà un collegamento condivisibile e un codice QR a cui le persone possono accedere per avviare un download. I trasferimenti di file sono semplici da avviare e richiedono che l’utente scelga i file che desidera inviare. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di stabilire un lasso di tempo per la scadenza del file sharing, che può essere fatto in modo da poter aumentare il proprio livello di sicurezza. Oltre a consentirti di trasmettere file dal tuo smartphone Samsung, DropShip ti dà la possibilità di accedere ai dati archiviati in una varietà di servizi cloud, come Microsoft OneDrive, Google Drive, Google Foto e così via.