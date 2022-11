Apple ha difeso a lungo la privacy come un “diritto umano” e la società non ha mai approvato alcun marketing sui suoi servizi. Tuttavia, quando vengono aggiunti ulteriori posti di annunci all’App Store, alcuni utenti sono preoccupati per come potrebbero cambiare gli standard dell’azienda. Gli sviluppatori hanno scoperto che Apple potrebbe monitorare tutto ciò che tocchi durante la navigazione nell’App Store.

Due sviluppatori e ricercatori di sicurezza noti come “Mysk” hanno espresso preoccupazioni sulla privacy in merito al fatto che l’App Store riceva più pubblicità. Gli sviluppatori hanno esplicitamente sottolineato che iOS fornisce ad Apple una storia completa di come i consumatori interagiscono con l’App Store.

Apple ha aggiornato il suo App Store di recente

I dati di utilizzo includono informazioni su dove l’utente tocca lo schermo, come illustrato in un breve video. Questi dati vengono forniti ad Apple in tempo reale tramite un file JSON. Gli sviluppatori affermano che la società ha analizzato i movimenti dell’App Store dei consumatori dall’introduzione di iOS 14.6 nel maggio 2021. È interessante notare che, come sottolinea José Adorno di BGR, l’azienda ha lanciato per la prima volta la funzione Trasparenza del tracciamento delle app con iOS 14.5.

Non esiste una spiegazione ufficiale su come Apple utilizzi queste informazioni, ma sembra che la società continui a seguire i consumatori mentre navigano nell’App Store. Vale la pena ricordare che, da quando Apple ha iniziato a pubblicare annunci sull’App Store, gli sviluppatori hanno avuto accesso a determinate statistiche sull’andamento dei loro annunci, quindi tali informazioni potrebbero essere legate a questo.

Anche se Apple afferma che i dati acquisiti non sono condivisi con altre parti, ciò sembra essere alquanto problematico, dato che Apple ha posto ostacoli per rendere più difficile per terze parti il ​​monitoraggio degli utenti iOS, il che ha danneggiato reti pubblicitarie come Google e Meta. Inoltre, Mysk afferma che i dati dell’App Store vengono inoltrati ad Apple anche quando l’opzione Annunci personalizzati è disattivata.

Apple ha aggiunto ulteriori spazi pubblicitari all’App Store il mese scorso. In precedenza, gli sviluppatori potevano commercializzare le loro applicazioni solo tramite la ricerca nell’App Store; ora possono pagare per visualizzare le loro app nelle pagine delle app e nella scheda Oggi.