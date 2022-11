La nuova versione più costosa dell’abbonamento Blue di Twitter ha iniziato ad essere distribuita e la società ha iniziato a fornire supporto per essa. Da sabato, l’app iOS dell’azienda è stata aggiornata per riflettere il fatto che presto i clienti potranno acquistare un account verificato al prezzo di 8 euro al mese. Le persone che si iscrivono a Twitter Blue riceveranno un segno di spunta ‘esattamente come le celebrità, le aziende e i politici che già segui’, secondo il registro delle modifiche.

Nonostante ciò, Twitter sta ancora implementando gli aggiornamenti del back-end necessari per implementare la transizione su scala più ampia. Esther Crawford, product manager dell’azienda, ha twittato che una versione aggiornata del servizio sarà disponibile molto presto. Ciò era in risposta ai commenti dei clienti secondo cui non vedevano un segno di spunta blu sul proprio account anche dopo essersi registrati per il nuovo abbonamento.

Twitter, il nuovo abbonamento arriva anche su Android

A questo punto, Twitter non ha ancora aggiornato la sua app per Android e gli altri vantaggi che Elon Musk ha promesso farebbero parte del rinnovato Twitter Blue, come la possibilità di pubblicare video più lunghi, sono elencati come ‘in arrivo’ nel changelog di l’aggiornamento iOS che Twitter ha diffuso oggi. Questi vantaggi includono la possibilità di pubblicare video più lunghi. Dopo che la versione è stata resa disponibile al pubblico, l’app presentava temporaneamente una nuova visualizzazione di notifica che limitava il suo contenuto a quello pubblicato da individui verificati.

Non è certo quando tutti i componenti che Musk ha promesso sarebbero stati a posto, ma è stato affermato che ha fornito al personale che sta lavorando per rendere la verifica una funzionalità a pagamento fino al 7 novembre per completare il proprio lavoro, altrimenti verrà licenziato. Venerdì, la società ha iniziato a licenziare quasi il cinquanta percento del suo personale, il che ha portato allo smantellamento di intere squadre.