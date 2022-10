È stata una settimana impegnativa per la NASA nei giorni che hanno preceduto Halloween. Nello spirito della stagione, l’agenzia ha recentemente rilasciato una nuova immagine della Nebulosa Aquila catturata dal telescopio spaziale James Webb.

Il Solar Dynamics Observatory della NASA è riuscito a catturare un’immagine altrettanto spettrale del Sole.

Mercoledì, l’agenzia ha condiviso una foto del sole “sorridente“. Come sottolinea The Guardian, alcuni utenti di Twitter si sono affrettati a sottolineare come la stella assomigli ad una zucca intagliata.

Esiste una spiegazione scientifica

Ma c’è una spiegazione dietro questa immagine: “Viste alla luce ultravioletta, queste macchie scure sul sole sono conosciute come buchi coronali e sono regioni in cui il vento solare veloce sgorga nello spazio“, secondo la NASA. Il sole emette costantemente venti solari. A volte, è noto che queste tempeste geomagnetiche tolgono energia qui sulla Terra, come è avvenuto in parte del Canada nel 1989.

Questa non è la prima volta che il Solar Dynamics Observatory cattura un’immagine interessante del Sole. Nel 2016, la NASA ha pubblicato un’animazione che fa una capriola. L’immagine è stata il risultato di una manovra di sette ore che l’SDO completa una volta all’anno per misurare con precisione il bordo della stella.

Gli utenti di Twitter hanno risposto alla foto con altre foto scattate tramite telescopi amatoriali. Un utente ha paragonato l’immagine all’iconico sole di Teletubbies. Un altro ci ha messo un incantesimo di Halloween, trasformando il sole in una zucca.

Spaceweather.com spiega che i buchi potrebbero essere un segno che le tempeste geomagnetiche potrebbero colpire il campo magnetico terrestre tra il 29 o il 30 ottobre.