I primi mesi del 2023 accoglieranno un nuovo smartphone della serie Pixel 7. In questi giorni si è parlato della possibile presenza di un terzo dispositivo definito Ultra ma a quanto pare un quarto elemento potrebbe completare la serie.

Il colosso di Mountain View potrebbe, dunque, stupire il suo pubblico con il lancio di un modello che non avrà nulla da invidiare al Pixel 7 Pro grazie alla sua incredibile fotocamera e alla presenza di interessanti funzionalità.

Google Pixel 7a avrà un’ottima fotocamera e ricarica wireless!

Stando alle informazioni fornite dal leaker Digital Chat Station il Google Pixel 7a sarà alimentato da un chip proprietario Tensor G2 e accoglierà una delle funzioni che hanno distinto i Pixel 7: la ricarica wireless.

Secondo la fonte, inoltre, l’azienda farà ricorso a nuovi materiali per la scocca dello smartphone. Alcune componenti, infatti, potrebbero essere in ceramica e non in plastica.

Gran parte delle anticipazioni fino ad ora emerse in riferimento al presunto Google Pixel 7 Ultra sarebbero quindi attribuibili al Pixel 7a. Lo smartphone avrà un comparto fotografico con sensore principale da 50 megapixel, un teleobiettivo da 64 megapixel e un ultra-grandangolare da 13 megapixel.

La scheda tecnica dello smartphone è ancora incompleta ma le informazioni trapelate fino a questo momento permettono di affermare che si tratterà di un dispositivo in grado di garantire delle prestazioni degne di nota. La differenza tra il Pixel 7a e il Pixel 7 Pro non sarà, dunque, così rilevante in termini di funzionalità e qualità.

Per scoprire quali saranno tutte le caratteristiche e i punti di forza del dispositivo Google sarà comunque necessario attendere il suo arrivo, previsto nei primi tre mesi del prossimo anno.