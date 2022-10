La serie Google Pixel 7 potrebbe presto accogliere un nuovo modello Ultra. Gran parte delle fonti ritengono che il colosso sia a lavoro su un nuovo dispositivo e che questo sarà rilasciato nei prossimi mesi.

Lo smartphone andrebbe a completare la serie recentemente rilasciata da Google proponendo così agli utenti un’ulteriore opzione ma le informazioni a riguardo sono abbastanza confuse. Prima dell’arrivo dei nuovi Pixel 7 e 7 Pro si parlava di un terzo ipotetico dispositivo che avrebbe ripreso il design di iPhone mini ma le indiscrezioni a riguardo si sono presto placate dando quasi per certo che l’azienda non avrebbe rilasciato alcun Google Pixel mini. A pochi giorni dal lancio della nuova serie di top di gamma emerge un’ulteriore novità che potrebbe avere natura diversa.

Secondo Kuba Wojciechowski, in casa Mountain View si è impegnati nella realizzazione di un Pixel 7 Ultra, che vanterà una fotocamera davvero interessante.

Google Pixel 7 Ultra: ecco come sarà il terzo dispositivo del colosso!

Negli ultimi giorni sono aumentate le indiscrezioni sul presunto Google Pixel 7 Ultra. L’esperto Kuba Wojciechowski ha affermato che il dispositivo è realmente in fase di sviluppo ed è momentaneamente indicato con il nome in codice Lynx.

La fonte ritiene, inoltre, che lo smartphone si distinguerà dai modelli già sul mercato per la presenza di un sensore fotografico Samsung ISOCELL GN1 da 50 MP, al quale saranno accostati un sensore da grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel. L’informazione non appare in linea con quanto dichiarato dal leaker IceUniverse, che ha limitato i dettagli riferendo soltanto che lo smartphone avrà una fotocamera da 1 pollice.

Quale sarà la realtà dei fatti è ancora da scoprire ma qualora si tratti di notizie fondate c’è da aspettarsi l’emergere di maggiori dettagli nel periodo che precederà il lancio ufficiale.