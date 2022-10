Non è difficile capire perché l’orologio da polso Pebble sia stato uno dei progetti di maggior successo nella storia di Kickstarter. L’orologio è semplice ma funzionale. Tuttavia, sulla scia dell’acquisizione da parte di Fitbit, l’azienda ha interrotto tutte le sue operazioni sui server. D’altra parte, abbiamo alcune informazioni edificanti per gli utenti di Pebble che sono determinati a continuare a utilizzare i loro smartwatch: l’app Pebble continuerà a svolgere le funzioni previste.

Sembrerebbe che l’app Pebble sia stata aggiornata per includere il supporto per l’elaborazione a 64 bit, il che significa che ora è compatibile con gli smartphone Pixel 7 appena rilasciati da Google e con tutti i dispositivi futuri che potrebbero scegliere di supportare solo l’elaborazione a 64 bit. Ciò implica anche che ora è compatibile con tutti i dispositivi che potrebbero scegliere di supportare solo l’elaborazione a 64 bit in futuro.

Pebble è disponibile per Pixel 7

Per aggiungere un po’ più di contesto, l’applicazione non è ora disponibile sul Play Store e non lo è da tempo. Questo è stato il caso per un po’ di tempo. In sostituzione di esso, un gruppo di persone che si nominano Rebble Alliance ha il compito di garantire la continua esistenza del Pebble. Il fatto che l’applicazione sia stata effettivamente firmata utilizzando le chiavi Pebble ufficiali è forse la cosa più sorprendente di questo aggiornamento. Ciò suggerisce che qualcuno in Google si sta ancora sforzando di mantenere aggiornato l’orologio, oppure potrebbe essere che Google stia fornendo ai consumatori un altro aggiornamento non ufficiale del device.

Se possiedi già uno smartwatch Pebble e vuoi continuare a utilizzarlo, puoi trovare ulteriori informazioni sull’aggiornamento su Reddit, insieme a un link al file APK che ti consentirà di scaricarlo e poi caricarlo sul tuo smartphone Pixel 7. Se non possiedi già uno smartwatch Pebble, tuttavia, non sarai in grado di trovare queste informazioni.