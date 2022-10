L’ultima raccolta di giochi che verrà fornita gratuitamente ai clienti di Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate è stata resa pubblica. Il roster di Games with Gold per il mese di novembre include Praetorians: HD Remaster e Dead End Job. Il primo sarà aperto alle registrazioni per tutto il mese, mentre Dead End Job inizierà ad accettare le applicazioni il 16 novembre. È il secondo mese del nuovo approccio Games with Gold, che elimina i giochi Xbox e Xbox 360 retrocompatibili gratuiti. Di conseguenza, il numero di giochi gratuiti è stato ridotto da quattro a due.

Praetorians: HD Remaster è, senza dubbio, una rimasterizzazione del videogioco di strategia in tempo reale pubblicato per la prima volta nel 2003 e basato sui primi anni dell’Impero Romano. Il remaster è stato lanciato nel 2020 con recensioni favorevoli grazie all’estetica aggiornata e ai miglioramenti della qualità della vita che hanno avvicinato il classico agli standard contemporanei del genere. Questi cambiamenti hanno avvicinato il classico agli standard moderni.

Xbox Live Gold, i giochi arrivano il 1 novembre

L’azione del romanzo si svolge su diversi campi di battaglia dispersi in un certo numero di nazioni, tra cui Egitto, Italia e altre. Anche se la scala e l’organizzazione di questo gioco di strategia in tempo reale (RTS) non sono grandi quanto quelle di molti giochi di strategia attuali, se sei dell’umore giusto per giocare a un gioco in tempo reale, potresti provarlo.

Il comico sparatutto a doppia levetta Dead End Job, che ha immagini di cartoni animati che ricordano The Ren & Stimpy Show e altri cartoni animati del periodo, sarà reso disponibile ai membri verso la metà del mese di novembre. La tua missione è usare la confezione sottovuoto e il blaster al plasma, che sono simili a quelli visti in Luigi’s Mansion, per dare la caccia ai fantasmi. Sebbene tu possa giocare a Dead End Job da solo, giocarci localmente con un amico è probabilmente il più divertente che puoi avere con esso. Poiché i livelli sono prodotti da un processo procedurale, non ci saranno due playthrough esattamente uguali.