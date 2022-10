Ci stiamo avvicinando sempre di più al mese di novembre 2022. Quest’ultimo, in particolare, sarà ricco di novità soprattutto in ambito gaming. Durante questo mese saranno infatti resi disponibili diversi videogiochi totalmente gratuiti per tutti gli abbonati ai vari servizi di gaming di Sony e Microsoft. Nel frattempo, sono stati rivelati in rete i presenti titoli che saranno inclusi a novembre per gli abbonati al servizio di PlayStation Plus.

PlayStation Plus: nuovi leaks rivelano i possibili titoli inclusi a novembre

Capita molto spesso che rumors e leaks anticipino di qualche settimana gli annunci ufficiali da parte delle aziende e così sembra essere anche per il colosso giapponese Sony. Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore sono stati rivelati in rete quelli che potrebbero essere i videogiochi inclusi gratuitamente a novembre 2022 per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

In particolare, il team di Dealabs ha rivelato i titoli che saranno disponibili per tutti gli abbonati al piano PlayStation Plus Essentials. Secondo quanto rivelato, i tit8li in totale disponibili saranno tre e uno di questi sarà legato alla famosa saga di Harry Potter. I giochi in questione sono infatti Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection e Heavenly Bodies.

Questi videogiochi, se le cose dovessero essere confermate, saranno disponibili per gli abbonati per un periodo di tempo limitato. Quest’ultimo va dall’1 novembre 2022 al 6 dicembre 2022. Per il momento non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Sony. Tuttavia, il team di Dealabs è piuttosto affidabile in quanto a indiscrezioni e leaks. Staremo a vedere se questa volta ci hanno azzeccato o meno.