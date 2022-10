Come di consueto, il colosso del gaming Sony ha annunciato ufficialmente i videogiochi che saranno inclusi senza costi a tutti gli abbonati ai servizi PlayStation Extra e Premium. Tra questi, sono compresi titoli di un certo spessore e disponibili sia per tutti i possessori della console da gaming PS4 sia per tutti coloro che possiedono la nuova console PS5. Scopriamo qui di seguito tutti i videogiochi gratuiti di questo mese.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium: ecco tutti i videogiochi inclusi senza costi a tutti gli abbonati ad ottobre 2022

Da qualche mese il colosso giapponese Sony ha presentato i suoi nuovi servizi in abbonamento. Tra questi, ora sono disponibili anche i piani PlayStation Plus Extra e Premium. Poco fa, in particolare, l’azienda ha annunciato ufficialmente i videogiochi inclusi gratuitamente senza costi per tutti gli abbonati al servizio. Come già detto, sono compresi titoli piuttosto noti e famosi, tra cui vari giochi della saga di Assassin’s Creed (come ad esempio Assassin’s Creed Odyssey e Syndacate) e della saga di Yakuza (come ad esempio Yakuza 4 e 5 Remastered). Ve li riassumiamo qui di seguito.

PlayStation Plus Extra e Premium – i videogiochi inclusi nell’abbonamento ad ottobre

• GTA Vice City Definitive Edition

• Dragon Quest XI Echi di un’Era Perduta

• Assassin’s Creed Odyssey

• Assassin’s Creed Syndicate

• Assassin’s Creed 3

• Assassin’s Creed Chronicles China, India, Russia

• Dragon Quest Builders

• Dragon Quest Builders 2

• Dragon Quest Heroes

• Dragon Quest Heroes 2

• Inside

• The Medium

• Naruto to Boruto Shinobi Striker

• Hohokum

• Yakuza 3 Remastered

• Yakuza 4 Remastered

• Yakuza 5 Remastered

• Ultra Street Fighter 4

• Castlevania Lords Of Shadow

• Limbo

• Everyday Shooter