Finalmente le cuffie Syn Max Air di ROCCAT sono disponibili per l’acquisto. Il marchio di Turtle Beach Corporation ha fatto debuttare una soluzione di fascia alta pensata per i gamer più esigenti.

Le cuffie realizzate da ROCCAT rappresentano la somma della qualità e dell’esperienza di Turtle Beach e possono vantare i decenni di esperienza del brand nell’ingegneria audio. Grazie ai grandi altoparlanti Nanoclear da 50 mm, le cuffie sono in grado di offrire un audio suono surround 3D coinvolgente.

Il microfono Truspeak rimovibile si dimostra efficace per comunicare con il proprio team. Inoltre, la funzione flip-to-mute lo rende facile da usare e in grado di bloccare ogni registrazione con un semplice gesto.

Sono finalmente disponibili per l’acquisto le Syn Max Air, le cuffie di fascia premium pensate da ROCCAT per i gamer più esigenti

Dal punto di vista del design, il produttore ha scelto di rendere le cuffie assolutamente riconoscibili. Ad un primo sguardo sembrano proprio degli accessori da gaming grazie alla colorazione traslucidi e alla docking station dotato di LED RGB. Sfruttando la tecnologia AIMO RGB dell’azienda, è possibile sincronizzare le luci con gli altri accessori che supportano la feature tra cui la Vulcan II Max e il Kone XP Air.

Come dichiarato da René Korte, fondatore del brand: “Le Syn Max Air sono l’upgrade definitivo per i giocatori PC e per i fan di ROCCAT che cercano un suono e un comfort di prima qualità, oltre a un look RGB unico e riconoscibile. I fan amano l’ID delle cuffie Syn Pro Air e noi volevamo offrire un’esperienza ancora più avanzata senza compromessi, da qui ecco le Syn Max Air. Si tratta delle cuffie più avanzate che abbiamo mai prodotto, ricche di funzioni premium, di tante opzioni di compatibilità e che possono sfruttare al meglio la rinomata esperienza audio di Turtle Beach”.

Tutti coloro interessati ad acquistare le ROCCAT Syn Max Air, possono collegarsi al sito ufficiale o visitare gli store dei rivenditori autorizzati. Il prezzo di lancio è fissato a 249,99 euro.