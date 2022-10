Il recente leak di informazioni riguardanti GTA VI ha portato il titolo Rockstar Games sotto i riflettori. La software house ha quindi ricevuto una serie di attenzioni non desiderate sul prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto.

I file trafugati non sono recenti e si riferiscono agli stadi iniziali dello sviluppo, ne consegue che i lavori su GTA VI siano in fase molto più avanzata. Ecco quindi che alcuni appassionati sono certi che l’annuncio del debutto sia ormai dietro l’angolo.

Stando alle indiscrezioni raccolte, un annuncio ufficiale arriverà nel corso delle prossime settimane in quanto Rockstar Games ha molte cose in programma. In particolare, gli insider sono convinti che la software house rilascerà le informazioni sul titolo tra fine ottobre e inizio novembre 2022.

Rockstar Games potrebbe svelare nuove informazioni ufficiali su GTA VI tra pochi giorni, gli indizi sembrano puntare tutti in questa direzione

A supporto di questa tesi ci sono alcuni dettagli tra cui le dichiarazioni del noto insider TezFunz2. In un post, ha dichiarato che di solito Rockstar Games preferisce il periodo tra ottobre e novembre per fare i propri annunci più importanti. Si tratta di una dinamica che si è ripetuta più volte nel tempo.

Inoltre, GTA VI ci riporterà tra le strade di Vice Vity e proprio il 29 ottobre cade l’anniversario dei 20 anni dal debutto di GTA: Vice City. Sarebbe proprio una ricorrenza da celebrare con un nuovo annuncio per la software house.

Infine, il 7 novembre, Take-Two Interactive terrà una conferenza con gli investitori. L’azienda capogruppo di Rockstar Games parlerà con i propri investitori dei propri piani futuri e, quasi certamente, verranno svelati dei dettagli su GTA VI.