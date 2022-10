Family+5G: solo ad Ottobre Vodafone offre i suoi servizi a dieci euro

Family+ 5G è quel tipo di promozione adatta a coloro che utilizzano continuamente internet ma allo stesso tempo vogliono risparmiare sulla spesa mensile. Questa non a caso costa 10 euro al mese ma solo per chi possiede la Fibra. La tariffa offre inoltre ben 4 mesi GRATIS di Pass Cinema ed Entertainment della piattaforma NOW.

Family+ 5G: i dettagli sulla promozione

Dunque ricapitolando, Vodafone regala ai suoi clienti ben 4 Mesi Gratis di visione dei Pass Cinema ed Entertainment su NOW in aggiunta a delle nuove interessanti tariffe (14,99 euro mensili, salvo disattivazione). Grazie a queste si avrà accesso a servizi gratuiti come il Chiamami e Recall, la Segreteria Telefonica, l’hotspot, il numero 414 per controllare il credito residuo della promo.

Un’altra opzione già attiva è la Smart Passport+. Di cosa si tratta? Di un servizio extra che comprende ben 60 minuti, 60 SMS e 500 MB di internet al giorno negli Extra UE e in US. Con tale opzione si dovranno pagare quotidianamente 3 o 6 euro che scatteranno però solo in caso di utilizzo.

La promozione affrontata nelle righe precedenti vale esclusivamente per chi possiede la Fibra o ha intenzione di attivarla. Come attivare la tariffa? È necessario pagare 6,99 euro una tantum. Inoltre, è disponibile sia in portabilità sia per chi richiede un nuovo numero.

Per attivare le altre promo come l’offerta Family Plan al prezzo scontato di 29,90 euro al mese, invece bisogna richiedere la portabilità del numero mobile da: 1Mobile, Bladna Mobile, British Telecom, BT Enia Mobile, BT Italia FULL MVNO, CMLink Italy, Conad Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Digitel Italia, Elimobile, Enegan, ERG Mobile, Feder Mobile, Green ICN, Italia Power, Linkem, Lycamobile, Nexus Telecom, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Mundio Full MVNO, Optima Mobile, Ovunque Mobile, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom Mobile, Tiscali, Vectone FULL MVNO, Vianova Mobile, Wings Mobile, WithU.