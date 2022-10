Netflix: i trucchi che non conoscevate ma di cui avevate bisogno

Ogni giorno Netflix ci accompagna nella quotidianità facendoci sentire meno soli. Eppure, nonostante la piattaforma sia diventata quasi un amico su cui contare nei momenti più bui, non sappiamo nulla sul suo conto. Ad esempio, sapevate che il colosso cela molte funzioni super utili? Proprio così. Ecco alcuni dei trucchi più interessanti.

Netflix: i trucchi più interessanti della piattaforma

Scegliere Contenuti 4K

Se si cercano contenuti in Ultra Alta definizione basta scrivere nella barra di ricerca “4K”. In questo modo avrete accesso ad una serie di prodotti nascosti ma soprattutto in UHD.

Individuare le categorie nascoste

Spostarsi di categoria in categoria può spesso risultare una perdita di tempo. A questo problema la soluzione sono i codici identificativi e non solo. Come funzionano? Basta digitare la URL “www.netflix.com/browse/genre/IDCATEGORIA” nella barra degli indirizzi del browser sostituendo però la stringa “IDCATEGORIA” con uno di questi codici.

Accedere a contenuti nascosti

Il colosso di Reed Hastings contiene circa 14mila titoli tra serie TV, film e altri contenuti multimediali celati, (più o meno quante sono le restrizioni). Per “raggirarli” è necessario utilizzare le funzionalità di Smartflix, un’app per sistemi Windows e OS X dedicata allo sblocco del catalogo Netflix per tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro nazione di provenienza.

Come cambiare risoluzione

Se si vuole cambiare la risoluzione e migliorarla si può agire sulle impostazioni con la sequenza tasti shift+alt+tasto sinistro del mouse. Oppure anche attraverso la sezione Impostazioni di riproduzione del proprio pannello di controllo.

Scoprire quando una serie tv verrà eliminata

Non volete essere travolti dalle brutte notizie? Allora potete cliccare direttamente sui Dettagli del programma per scoprire quali saranno le prossime opere a scomparire dalla lista. In basso a destra troverete il giorno in cui un titolo non sarà più disponibile.

Come vedere Netflix offline

Vi aspetta un lungo viaggio e non sapete se ci sarà campo o no? Meglio non rischiare. Ovviamente Netflix non funziona senza internet, eppure c’è una soluzione anche per questo. Infatti, l’utente potrà scaricare dall’app tutti i film e le puntate delle serie tv anche senza la connessione. I contenuti salvati si troveranno nella sezione “I miei download”.