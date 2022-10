YouTube è il software più recente di Google che include widget per la schermata iniziale per iPhone e iPad. Uno di questi widget, in particolare, fornisce molte utili scorciatoie. ‘Quick Actions’, che ha le dimensioni di 4 per 2, è commercializzato come ‘il metodo più rapido per cercare ed esplorare YouTube’. C’è una sezione ‘Cerca su YouTube’ in alto che avvia immediatamente l’interfaccia utente con la tastiera aperta e facendo clic sul pulsante del microfono verrà visualizzata la funzione di ricerca vocale.

Verranno quindi visualizzate le schede ‘Home’, ‘Shorts’ e ‘Abbonamenti’ per visualizzare immediatamente i feed appropriati. Questo widget fa uso di icone in uno stile struttura che sono mostrate nella barra in basso. La terza opzione riflette bene l’enorme enfasi di YouTube sui video in formato breve, mentre la penultima offre molta comodità.

YouTube sta rilasciando nuovi widget pronti da utilizzare

In aggiunta a ciò, c’è un widget ‘Cerca’ 2×2 che, a seconda del tema del sistema, ha uno sfondo bianco o nero e consente solo l’inserimento rapido del testo. I nuovi widget della schermata iniziale per YouTube per iPhone e iPad sono stati rilasciati ad un certo punto nel corso delle due settimane precedenti e ora siamo in grado di visualizzarli nella versione 17.40.5 dell’app. Assicurati sempre che l’app sia aperta prima di aprire il selettore di widget dall’angolo in alto a sinistra della schermata iniziale dopo aver eseguito un aggiornamento e assicurati sempre di avviare l’app prima dopo aver eseguito un aggiornamento.

La versione significativa più recente dei widget iOS da parte di Google è avvenuta all’inizio del 2022. Questa versione includeva le scelte dell’iPad XL da Drive, le scorciatoie Traduttore e Posta in arrivo da Gmail. Nel frattempo, l’azienda ha completato il lancio di tutti e sei i suoi widget di blocco schermo all’inizio di questa settimana.