Oggi, Nvidia ha annunciato che ‘lancerà’ la versione da 12 GB della sua prevista GPU GeForce RTX serie 4080. L’azienda ha citato il fatto che ‘avere due GPU con la designazione 4080 è fonte di confusione’ come motivo di questa decisione. La scheda non sarà disponibile per l’acquisto durante la finestra di lancio prevista per novembre, ma sarà nuovamente disponibile in futuro dopo aver subito un rebranding.

In un breve e anonimo post di blog sul sito Web di Nvidia, l’autore afferma che ‘La RTX 4080 da 12 GB è una scheda grafica eccezionale, ma non ha un titolo appropriato’. Il rilascio del modello 4080 con 16 GB di spazio di archiviazione è ancora previsto per il 16 novembre. La versione da 16 GB dell’RTX 4080 era coerente con le precedenti schede Nvidia della serie xx80.

RTX 4080 di Nvidia arriverà presto sul mercato

Utilizzava lo stesso chip GPU dell’RTX 4090 di fascia alta, ma spegneva parte dei core CUDA e rallentava le frequenze di clock. La versione da 12 GB del 4080 aveva molti meno core CUDA e un bus di memoria largo solo 192 bit, e si ipotizzava che utilizzasse un chip GPU completamente nuovo. Tuttavia, il divario tra le versioni da 12 GB e 16 GB del 4080 era considerevolmente più ampio di quanto implicassero i loro nomi. Secondo i benchmark di Nvidia, le prestazioni della versione da 12 GB del 4080 potrebbero essere fino al 30% peggiori rispetto a quelle della versione da 16 GB.

È abbastanza probabile che Nvidia e i suoi partner ribattezzeranno e rinomineranno tutte le attuali schede RTX 4080 da 12 GB come una sorta di RTX 4070. Questa è la linea d’azione più probabile. Questo probabilmente non cambierà in alcun modo le prestazioni della carta, né influirà in alcun modo sul suo prezzo. Tuttavia, questo renderà il marchio della scheda più in linea con quello delle generazioni precedenti, il che potrebbe aiutare a chiarire un po’ di confusione per coloro che sono perplessi sul motivo per cui due schede con lo stesso numero di modello possano avere livelli di prestazioni così drasticamente diversi.