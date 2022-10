L’ultimo melafonino economico rilasciato da Apple ha mantenuto quasi del tutto invariato il design introdotto con il lancio di iPhone 6. Il dispositivo non presenta alcuna modifica rilevante dal punto di vista estetico e ciò ha creato non poco malcontento tra gli utenti.

Apple potrebbe, dunque, avere intenzione di aggiornare definitivamente il prossimo iPhone SE 4. I pareri su quelle che saranno le novità del dispositivo sono ancora contrastanti ma è confermata la presenza di particolari che renderanno lo smartphone diverso dai suoi predecessori.

iPhone SE 4: ecco tutte le novità in arrivo!

Di iPhone SE 4 si parla già da parecchio tempo e gran parte delle voci emerse hanno fatto riferimento al design, che potrebbe rifarsi a quello di iPhone XR. Nelle ultime ore altre voci si sono espresse dichiarando che Apple potrebbe avere intenzione di introdurre novità più avanzate.

Secondo le fonti il colosso potrebbe rinunciare definitivamente al notch per adottare la Dynamic Island introdotta con iPhone 14. Il ricorso a una tale soluzione potrebbe comportare la contestuale introduzione del Face ID e quindi l’abbandono del Touch ID ma anche in questo caso le opinioni della maggioranza non si trovano d’accordo.

Esperti come l’analista Ming-Chi Kuo ritengono che tali novità comporterebbero un inevitabile aumento del costo del dispositivo che non potrebbe più essere considerato uno smartphone “economico”.

Il lasso di tempo che ci separa dall’arrivo del melafonino è ancora lungo per poter ritenere più o meno certe le informazioni trapelate. Apple potrebbe annunciare il suo dispositivo iPhone SE 4 nel 2024 insieme ai futuri iPhone 16.