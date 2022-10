Un risparmio davvero da primato vi attende nel periodo da Eurospin, la nuovissima campagna promozionale rappresenta il punto forte di una serie di ottime offerte speciali dai prezzi fortemente ribassati rispetto al listino, con piena disponibilità sul territorio.

Avete capito bene, se volete approfittare delle ottime offerte del volantino, dovete prima di tutto ricorrere all’acquisto nei negozi fisici in Italia, con accesso diretto in ogni regione del nostro paese. I prezzi sono perlopiù disponibili solamente in loco, solamente in alcune occasioni sarà possibile accedervi anche tramite il sito ufficiale.

Eurospin: le offerte con tantissimi sconti

Il nuovo volantino Eurospin è davvero una meraviglia, rappresenta la perfetta occasione per gli utenti per riuscire ad avere accesso ad un numero imprecisato di sconti speciali, a partire ad esempio dal mondo dei televisori. In questo caso, infatti, è disponibile un modello Telefunken da 32 pollici, il cui prezzo finale si aggira attorno a soli 189 euro.

Non mancano poi altri elettrodomestici per la casa ugualmente interessanti, quali possono essere una asciugatrice Hoover, perfetta per la brutta stagione, a 449 euro, oppure anche piccoli elettrodomestici per la cucina. Un aspirabriciole di Ariete proposto a 22,99 euro, la quotatissima piastra elettrica Sandwiches and Cookies a 42,99 euro, oppure uno sbattitore elettrico che presenta la ciotola girevole, a 22,99 euro.

Tante occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, i cui dettagli sono ad ogni modo raccolti sul sito ufficiale, dove sarà possibile scovare ogni singolo prezzo in maniera più approfondita.