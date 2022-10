È ufficialmente arrivato il nuovo bonus colonnine di ricarica 2022 per i privati, il quale ammonta all’80% del prezzo d’acquisto e verrà utilizzato per gli impianti domestici.

L’obiettivo del Governo è quello di esortare i cittadini ad acquistare veicoli elettrici godendo di un rimborso fino a 1.500 euro sulla spesa per richiedente e fino a 8.000 euro se si tratta di impianti posizionati nelle parti comuni di edifici condominiali.

In questo articolo andremo a vedere nel dettaglio come funziona il nuovo bonus per le colonnine di ricarica. Scopriamo di seguito a chi spetta, come incassarlo e se si deve presentare domanda per ottenerlo.

Bonus Colonnine di ricarica 2022: come funziona e a chi spetta

Il bonus per le colonnine di ricarica 2022 per i privati verrà erogato dal MiSE come rimborso dell’80% alle persone fisiche (non alle aziende) ed è utile per favorire l’acquisto di auto elettriche. Il limite dell’agevolazione è di 1.500 euro che sale a 8.000 euro se l’installazione delle colonnine avviene nelle aree condominiali.

Non è ancora chiaro com’è possibile richiedere il nuovo bonus colonnine di ricarica 2022 per i privati. La pubblicazione delle modalità e i termini per presentare domanda e ottenere l’agevolazione avverrà a breve.

L’obiettivo del Governo, come detto a inizio articolo, è quello di far aumentare gli investimenti nel mondo della mobilità sostenibile. L’Italia è attualmente fuori dalla top 3 dei Paesi europei per numero di colonnine di ricarica installate sul territorio. Con i suoi 23.000 punti di ricarica, è di fatto esclusa da questo speciale podio.

Inoltre, questo bonus viaggia in parallelo con le agevolazioni relative all’installazione d’impianti di ricarica per le abitazioni, ossia il Superbonus 110%.