Lo tsunami emotivo negativo, oltre ad aver investito l’Italia, ha portato i suoi effetti negativi anche sull’Europa. Inoltre, anche un Paese come la Germania, leader della mobilità ecologica, sta riscontrando problematiche serie per via del gas russo, di cui è molto dipendente.

La svolta sarà il modo in cui verrà affrontata una problematica simile, anche se si tratta comunque si un qualcosa di già fragile. Le auto elettriche fanno fatica a diffondersi in Italia per via dei costi elevati e per la difficoltà di rifornire elettricità, che potrebbe causare a sua volta “ansia d’autonomia” negli automobilisti che si rifiuterebbero poi di prendere l’auto.

Inoltre, un’altra problematica sono le colonnine di ricarica, ancora insufficienti e distribuite male sul territorio. La ricarica domestica è invece ostaggio di problemi condominiali, autorizzazioni negate e potenza di ricarica che non si adatta all’auto acquistata. Riusciranno mai a decollare le auto elettriche in questo mercato fin troppo bloccato?