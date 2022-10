Fra pochissimo si terrà nuovamente l’evento di offerte legate ad Amazon Prime Day. Nonostante questo, il noto colosso dell’e-commerce ha deciso di rendere disponibile una nuova promozione con la quale sarà possibile ottenere un buono sconto Amazon dal valore di 15 euro. Scopriamo qui di seguito cosa occorre fare per ottenerlo.

Buono Amazon da 15 euro: ecco cosa bisogna fare per ottenerlo

In questi giorni e fino al prossimo 31 ottobre 2022 il colosso delle Amazon ha deciso di lanciare una nuova iniziativa. Come già accennato, infatti, alcuni utenti avranno l’opportunità di ottenere un buono sconto Amazon dal valore di ben 15 euro da utilizzare anche durante le offerte dell’evento Amazon Prime Day. Ma quali sono i requisiti per ottenerlo?

Secondo quanto riportato, potranno ricevere il buono da 15 euro tutti gli utenti Amazon Prime che caricheranno per la prima volta una foto attraverso l’applicazione Amazon Photos. Da questa nuova iniziativa del colosso sono però esclusi gli utenti Prime che utilizzano il periodo di prova gratuito di 30 giorni e anche gli utenti che hanno già utilizzato altre volte l’applicazione Amazon Photos.

Una volta effettuato il caricamento, gli utenti riceveranno una email di conferma da parte dell’azienda. Qui saranno fornite le indicazioni per usufruire del buono sconto entro 7 giorni dal caricamento della foto desiderata sull’applicazione di Amazon Photos. Vi ricordiamo però che il buono sconto potrà essere utilizzato soltanto sui prodotti venduti e spediti da Amazon.

Si tratta senz’altro di un’occasione ghiotta da non lasciarsi scappare, soprattutto da parte di tutti gli utenti già iscritti ad Amazon Prime ma che fino ad ora non avevano ancora utilizzato il servizio Amazon Photos.