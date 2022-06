Circa a metà luglio si terrà l’importante evento di shopping di Amazon, ovvero Amazon Prime Day. L’azienda è infatti ormai da diversi anni che propone questa iniziativa con numerose offerte piuttosto vantaggiose. A quanto pare, però, il colosso dell’e-commerce potrebbe aver deciso di fare il bis e di riproporre l’evento in autunno.

Amazon Prime Day: potrebbe esserci un secondo evento il prossimo autunno

Secondo quanto è emerso nel corso delle ultime ore, il colosso dell’e-commerce Amazon potrebbe proporre una seconda volta l’evento di shopping online Amazon Prime Day. A rivelare questa notizia, in particolare, sono stati Business Insider e CNBC.

Stando a quanto riportato, l’evento in questione si chiamerà Amazon Prime Fall, un vero e proprio evento che si dovrebbe tenere il prossimo autunno, presumibilmente attorno al mese di ottobre. Queste sembrano però essere più che indiscrezioni. Entrambi i siti, infatti, dicono di aver visionato gli inviti inviati da Amazon ai propri partner commerciali.

Su questo invito, era presente il seguente messaggio: “L’evento Prime Fall è un evento Prime esclusivo di shopping in arrivo nel quarto trimestre. Invia offerte lampo consigliate per questo evento per avere selezionata la tua offerta!”

Insomma, sembra proprio che per quest’anno faremo il bis di questi famosi eventi di offerte e sconti online. Grazie a questo evento, poi, il colosso dell’e-commerce potrebbe incrementare ulteriormente i propri profitti. In attesa di ulteriori informazioni e conferme, vi ricordiamo che l’evento di shopping online con tantissime offerte e vantaggi Amazon Prime Day si terrà il 12 e il 13 luglio 2022.