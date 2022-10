La capacità dei gruppi WhatsApp è aumentata continuamente nel tempo. Nel 2017 il tetto era di 256 persone; è stato aumentato a 512 nel maggio di quest’anno ed è probabile che venga annunciata una nuova estensione.

WaBetaInfo ha scoperto che la capacità dei gruppi nelle versioni beta di WhatsApp per iOS e Android è cresciuta fino a 1.024 persone. Nonostante il fatto che questa nuova restrizione sia ora accessibile. Solo un numero limitato di beta tester specifici sembra averlo ottenuto. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima che raggiunga tutti gli utenti.

WhatsApp si prepara all’aggiornamento

Sembra anche logico che WhatsApp stia aumentando il limite delle dimensioni del gruppo. L’obiettivo di WhatsApp è sempre andato oltre la comunicazione di base tra individui e ora cerca di creare un’esperienza più simile ai gruppi Discord o Telegram. Nonostante Discord consenta 500.000 persone per server e Telegram consenta 200.000 utenti per gruppo. C’è ancora molto lavoro da fare.

L’introduzione delle comunità è stata la mossa più recente in questa direzione. Su WhatsApp, le comunità sono gruppi che contengono altri gruppi. Per scoprire giocatori per determinati videogiochi, puoi, ad esempio, creare una community denominata ‘gaming’ con gruppi dedicati a tali giochi. Prendi in considerazione la community di ‘giochi’, che include gruppi di utenti per giochi come ‘Call of Duty‘, ‘World of Warcraft‘ e ‘Lost Ark‘, tra gli altri.

Questo sistema, come Discord, ti consente di ospitare un server e molti canali a tema. Sulla base dei recenti sviluppi, sembra che WhatsApp sia incline a fornire qualcosa di simile. È troppo presto per stabilire come andrà a finire il turno. In ogni caso, è chiaro che affinché le comunità siano significative, la capacità collettiva deve espandersi. Al momento, Meta non ha rivelato nulla sui 1.024 membri del gruppo che verranno presentati. Riteniamo che prima o poi sarà accessibile a tutti gli utenti.