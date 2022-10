La serie OPPO Reno 9 è ancora in fase di sviluppo. Una fonte affidabile nota come Digital Chat Station ha divulgato informazioni sul chipset di quello che si ritiene essere il Reno 9 Pro. Ora è tornato con nuove informazioni sulle telecamere che appartengono alla famiglia Reno 9. Inoltre, le fotografie della scatola al dettaglio per il Reno 9 sono state rese disponibili da una fonte diversa.

DCS non ha reso noto il numero totale di componenti hardware che costituiranno la famiglia Reno 9. Tuttavia, sembra che avrà tre modelli diversi: il Reno 9, il Reno 9 Pro e il Reno 9 Pro Plus.

OPPO Reno 9 arriverà presto con altri modelli

Sembra che lo Snapdragon 778G di Qualcomm sia installato nel Reno 9 Pro. Il suo predecessore, il Reno 8 Pro, ha installato il più recente processore Snapdragon 7 Gen 1. Per il Reno 9 Pro, sembrerebbe che l’azienda abbia preso la decisione di utilizzare il processore SD778G più consolidato. Oggi, la fonte anonima ha condiviso informazioni che indicano che la fotocamera principale del dispositivo avrebbe una risoluzione di 64 mega pixel.

Inoltre, ha affermato che il processore MediaTek MT6895, noto anche come chipset Dimensity 8100, fungerà da forza trainante dietro l’edizione più avanzata della serie Reno 9. Ha anche affermato che la fotocamera principale del device sarebbe una Sony IMX766 e che avrà 50 megapixel. Si prevede che l’etichetta Reno 9 Pro+ verrà applicata a questo modello quando verrà introdotto nel mercato cinese.

È opinione diffusa che la serie Reno 9 avrà una batteria con una capacità di 4.500 mAh. Si dice che la famiglia Reno 9 riceverà una nuova opzione di colore rosso nel prossimo futuro. Ci sono ancora più informazioni sulla serie che non sono state rivelate. Ci sono voci secondo cui la formazione Reno 9 potrebbe essere annunciata pubblicamente già nel mese di novembre. Nel mese di dicembre, si ipotizza che OPPO debutterà sia con il telefono pieghevole Find N2 che con un telefono a conchiglia. Di conseguenza, è possibile che la serie Reno 9 venga rivelata circa un mese prima.