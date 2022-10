Vodafone Italia è molto entusiasta di aver raggiunto il suo ultimo traguardo: la banda larga ad alta velocità basata sulla tecnologia mobile 5G è ora disponibile in 1.500 comuni italiani, coprendo 2 milioni di case.

Potrebbe non essere l’annuncio più significativo della settimana del gruppo telco, ma è un grosso problema per le persone che vivono in piccoli centri abitati in Italia che fino ad oggi potrebbero non aver avuto accesso a servizi Internet superveloci.

In particolare, Vodafone rileva che i consumatori possono optare per un piano di servizi che offre velocità fino a 300 Mbps, mentre le piccole e medie imprese hanno a disposizione un piano a 500 Mbps. Le imprese potranno inoltre avvalersi del Business Voucher Scheme gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), che consente loro di richiedere un contributo per la banda larga ad alta velocità compreso tra 300 e 2.500 euro.

L’obiettivo della società

“Portando la banda ultralarga alle imprese e ai professionisti anche nei centri più piccoli, abbiamo voluto dare un contributo alla digitalizzazione della produttività del Paese”, ha affermato Lorenzo Forina, direttore di Vodafone Business Italia. “La stessa disponibilità di servizi a banda ultralarga apre nuove opportunità per lo sviluppo delle economie locali. Per le aziende – che possono accedere al voucher connettività Mise – questa è un’opportunità unica di modernizzazione e sviluppo”.

È un’opportunità su cui Vodafone mira a espandersi. La FWA basata su 5G si estenderà infatti in altri mille comuni da qui a marzo del prossimo anno, portando il numero totale di case a oltre 3 milioni.

Vodafone ha una presenza moderata nel crescente mercato italiano delle FWA. La sua quota di mercato in termini di accessi si attestava a fine marzo al 6,6%, secondo gli ultimi dati del regolatore Agcom. È interessante notare che Vodafone ha registrato il secondo tasso di crescita più alto del mercato negli ultimi 12 mesi, solo TIM ha registrato una performance migliore; l’operatore storico delle telecomunicazioni ha registrato una crescita del 6,5% per dargli una quota di mercato del 14,2%.