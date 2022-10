Una delle parti migliori della vita nel 2022 è avere accesso a tecnologie salvavita sui nostri polsi o nei nostri portafogli. Se indossi un Apple Watch, un Galaxy Watch o, eventualmente, un Pixel Watch, il tuo smartphone può rilevare quando sei caduto e chiedere aiuto quando non puoi. Gli smartphone Android e Apple potrebbero anche riconoscere se hai avuto un incidente automobilistico. Tuttavia, alcuni utenti di Apple Watch e iPhone in America hanno scoperto che la sua funzione di rilevamento degli incidenti è un po’ troppo frettolosa nel telefonare al 911.

Una struttura nella contea di Warren, Ohio, ha condiviso con il Wall Street Journal sei chiamate provenienti da iPhone i cui proprietari non hanno avuto un incidente automobilistico ma stavano sulle giostre nel vicino parco di divertimenti, Kings Island. Segnalazioni errate sono state ricevute anche dai visitatori del parco al Six Flags Great America di Chicago.

iPhone 14 migliorerà la sua funzionalità

Quando un dispositivo iPhone serie 14, un Apple Watch Series 8, un Apple Watch SE di seconda generazione o un Apple Watch Ultra rileva un incidente in base ai dati del sensore e della posizione, il dispositivo entra in modalità SOS di emergenza e, se non viene risolto entro 10 secondi , chiama il 911. Man mano che il messaggio si ripete e vengono consegnati i dati sulla posizione, il suono ambientale intorno al dispositivo si attenua. È possibile intraprendere altre azioni in base a come l’utente ha configurato l’SOS di emergenza, come l’invio di un messaggio di testo a un contatto di emergenza.

Sebbene il numero di falsi positivi generati da questa caratteristica traballante possa essere minimo, ognuno di essi potrebbe distogliere i primi soccorritori e le risorse da un’altra possibile emergenza che richiede una risposta. I dispositivi Android di Google, a partire dalla serie Pixel 3 e con Android 13 o versioni successive, interpretano il suono ambientale oltre a valutare i dati del sensore e della posizione per determinare se si è verificato un arresto anomalo. La società ha un vantaggio competitivo grazie alla sua vasta esperienza nell’analisi del suono delle macchine tramite Google Assistant e altre funzionalità ambientali.