Si diceva che la versione indossabile dell’app Google Home sarebbe arrivata su Pixel Watch, ma non vi era alcuna indicazione che sarebbe stata limitata al nuovissimo gadget indossabile di Google. È ora ufficiale che l’assistente di Google Home sarà reso accessibile su una varietà di orologi diversi.

Una versione aggiornata dell’app Google Home è stata resa disponibile oggi sul Play Store, in occasione dell’evento ospitato da Google per celebrare la sua iniziativa Made by Google. Per installare correttamente Google Home su Pixel Watch è necessario l’ultimo aggiornamento software. È stata una sorpresa quando l’aggiornamento ha permesso ad altri smartwatch di scaricare l’app contemporaneamente al Pixel Watch, nonostante fosse stato anticipato che il software avrebbe debuttato prima su Pixel Watch.

Google Home sta arrivando sul tuo smartwatch

L’applicazione è ora disponibile per il download per gli utenti di vari smartwatch; tuttavia, ci sono alcune restrizioni di cui gli utenti dovrebbero essere a conoscenza. Ad esempio, per scaricare l’applicazione, uno smartwatch deve avere Wear OS 3 o una versione successiva. Poiché questa è solo una “anteprima pubblica” del software, è possibile che contenga errori che dovrai evitare. Inoltre, questa anteprima pubblica attualmente non supporta tutte le funzionalità disponibili.

Android Central segnala che l’applicazione ora può essere utilizzata con Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4, Watch 4 Classic e Montblanc Summit 3. Potrai utilizzare le tue apparecchiature per la casa intelligente, come l’illuminazione intelligente e un termostato, dopo che l’app è stata caricata, proprio come potresti fare con le versioni precedenti dell’app.

Il programma è ora in quella che è effettivamente una fase beta, ma ci sono piani per rilasciare la versione completa del prodotto in futuro. Se scegli di scaricarlo, dovresti usare la stessa cura che faresti con qualsiasi altra versione beta.