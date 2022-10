TIM distrugge tutti con offerte quasi gratis e con 100GB in 5G

Non ha bisogno di presentazioni e riesce sempre a trovare il giusto modo per uscire da ogni piccola crisi. TIM è quel gestore talmente caparbio da non capire neanche sotto i colpi della più grande concorrenza manifestata dal provider del calibro di Iliad. Ora come ora la grande sicurezza di questo colosso nasce dal fatto che con le nuove offerte lanciate in privato verso i vecchi clienti, sarà possibile recuperarne davvero molti.

A testimoniarlo sono le persone che hanno fatto già il percorso di ritorno, optando per il rientro grazie alle proposte al prezzo più basso disponibile ma soprattutto con tanti contenuti presenti.

TIM si mette in mostra con offerte strepitose: è la volta della doppia Wonder Five che propone 100 giga con anche il 5G

TIM ha alcune peculiarità che consistono soprattutto nel lanciare vecchie offerte totalmente rinnovate. È questo il caso dell’ultima soluzione chiamata TIM Wonder Five, la quale infatti risulta essere una delle soluzioni migliori visto che offre minuti senza limiti verso tutti i gestori ma non solo. Ricordiamo che al suo interno ci sono anche 100 giga per la navigazione sul web senza limiti, tutto per un prezzo totale mensile pari a soli 7,99 €.

Nel momento in cui doveste invece desiderare la potenza della rete in 5G, ecco la soluzione che fa per voi. Si tratta dell’ultima versione della stessa TIM Wonder Five appena descritta: questa volta sarà tutto uguale, con la divergenza del prezzo che consisterà in 9,99 € al mese. Ovviamente avrete la rete 5G inclusa per navigare alla velocità più alta disponibile sul mercato.