TIM distrugge Vodafone: solo oggi le nuove offerte con 100GB in 5G quasi gratis

Un colosso come TIM non può tirarsi indietro dalla battaglia che sta avendo luogo da anni nel mondo della telefonia mobile italiana. Questo gestore è riuscito infatti a mettere in crisi tutti gli altri provider che credevano di poter fare la vera scalata verso la vetta dei provider mobili.

Nonostante la grande sicurezza da parte di TIM, moltissimi utenti hanno deciso di andare via scegliendo e considerando altre promozioni al posto di quelle del gestore. L’obiettivo dell’utente medio è quello di risparmiare ogni mese, avendo comunque un’offerta che possa garantire tanta quantità. Quando si parla di quantità, vengono tirati in ballo i contenuti, i quali devono bastare per 30 giorni. Inoltre non si può biasimare la qualità, la quale però viene offerta da pochi altri gestori insieme a TIM. Proprio su questo quindi il gestore ci gioca molto, proponendo delle offerte che possono arrivare ad offrire il 5G più puro.

TIM lancia la sua nuova offerta che si divide in due: ecco la nuova Wonder Five con 100GB in 5G ogni mese

È infatti questo è l’esempio dell’ultima promozione lanciata soprattutto per favorire il rientro dei vecchi clienti. Si tratta della TIM Wonder Five, soluzione che al suo interno permette di trovare minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili ma soprattutto 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Il prezzo è di 7,99 euro al mese.

Se invece desiderate avere il massimo con la potenza del 5G, dovrete solamente scegliere la variante che costa 9,99 € al mese. Ora dovete solo sperare che TIM vi ricontatti.