ROCCAT ha scelto di rinnovare la propria offerta top di gamma pensata per i gamer PC con il lancio di due nuovi dispositivi pensati per migliorare le prestazioni. La tastiera Vulcan II Max e le cuffie Syn Max Air vanno così ad ampliare la scelta del brand da gaming di Turtle Beach.

La tastiera Vulcan ha già stupito tutti per il proprio design e con la Vulcan II Max la serie viene ancora una volta impreziosita da elementi importanti. Grazie agli switch ottici TITAN II di ROCCAT e alla tecnologia Dual LED Smart Keys è possibile combinare prestazioni e funzionalità con un look accattivante.

La linea elegante creata dal plate in alluminio e il poggia-polsi traslucido illuminato rendono la Vulcan II Max bellissima da guardare. Il feeling durante la digitazione è fluido e intrigante, grazie ad un’attuazione rapidissima. Gli switch sono resistenti, con una ciclo di vita che si attesta su 100 milioni di clic.

ROCCAT ha lanciato due prodotti di fascia alta destinati ai gamer più esigenti, la tastiera Vulcan II MAX e le cuffie Syn MAX Air

Le Syn Max Air si configurano come cuffie wireless da gaming per PC di livello premium. La decennale esperienza sviluppata da Turtle Beach nel settore audio ha permesso la realizzazione di un prodotto dalle qualità eccellenti.

Le cuffie possono vantare un suono avvolgente grazie alla tecnologia surround Waves 3D che sfrutta gli altoparlanti Nanoclear da 50 mm. A questo si aggiunge anche la funzionalità esclusiva di ROCCAT chiamata Superhuman Hearing che permette di accentuare il rumore dei passi, creando un netto vantaggio competitivo nei giochi.

Come dichiarato René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager delle periferiche PC di Turtle Beach: “La nuova gamma Max di ROCCAT dimostra il nostro impegno a creare le migliori periferiche da gaming per PC disponibili sul mercato. La Vulcan II Max è l’evoluzione della nostra tastiera più popolare e forse la più bella mai realizzata, mentre le Syn Max Air combinano il meglio delle tecnologie di ROCCAT e Turtle Beach per offrire un audio di qualità superiore e un design elegante. Entrambi i prodotti sono dotati di un’incredibile illuminazione RGB che non troverete da nessun’altra parte”

Sia la tastiera Vulcan II Max che le cuffie Syn Max Air sono disponibili per il pre-order sul sito ufficiale del produttore. La disponibilità effettiva partirà il 17 ottobre 2022 per la tastiera con un prezzo di lancio di 229,99 euro. Le cuffie Syn Max Air, invece, saranno disponibili a partire dal 10 ottobre 2022 al prezzo di 249,99 euro.