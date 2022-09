In queste ore, il produttore NZXT ha annunciato il debutto della scheda madre NZXT N7 Z790. La motherbord è ottimizzata per supportare appieno le CPU Intel di ultima generazione, appartenenti alla famiglia Raptor Lake di 13a generazione oltre che tutte le componenti più recenti.

Infatti, la N7 Z790 è compatibile con PCIe gen 5 e RAM DDR5 e permette di garantire tutta la potenza necessaria per le macchine da gaming e non solo. Nella visione del brand NZXT, le serie di schede madri della serie N7 diventano centrali nella realizzazione del proprio PC dei sogni.

Le dimensioni compatte, oltre che il design elegante impreziosito da una copertura metallica dall’aspetto pulito, le rendono facili da installare. Il loro posizionamento però, diventa migliore potendo contare sui case della serie NZXT H, con porte in posizioni più favorevoli.

Nonostante questo, una volta installata nel case, le schede N7 Z790 possono essere collegate a ventole RGB o strisce LED da configurare a piacimento. Gli effetti possono essere personalizzati attraverso le funzionalità offerte da NZXT CAM.

Tra le caratteristiche principali offerte NZXT per la scheda madre N7 Z790 spicca la presenza di un chipset Intel Z790 Express per la gestione della connettività wireless Wi-Fi 6E e Bluetooth V5.2. Le fasi di alimentazione sono da 16 +1+2 DrMOS con circuito stampato in rame da 2 once.

La scheda madre è compatibile con processori Intel Core i9, Core i7 e Core i5 di 13a e 12a generazione. Gli appassionati del modding potranno intervenire facilmente sull’overclocking in quanto supporta fino a 6000 MHz e Intel XMP 3.0. Infine, sono presenti anche tre connettori M.2 per l’archiviazione con dissipatore di calore integrato per uno slot M.2.

La disponibilità è fissata per l’ultimo trimestre del 2022 ad un prezzo di lancio di 379,99 euro. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del produttore.