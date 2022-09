I giocatori PC potranno immergersi in un nuovo titolo simulativo rilassante ed innovativo. Grazie ad Electrician Simulator sarà possibile vestire i panni di un elettricista e iniziare una carriera in questo mondo.

Il gioco è disponibile su Steam a partire dal 21 settembre e nel 2023 arriverà anche per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Lo sviluppo è affidato al team indipendente polacco Take IT Studio! mentre i publisher sono Gaming Factory S.A. e Ultimate Games.

In Electrician Simulator, impersoneremo un giovane elettricista che inizia a lavorare nell’impresa di famiglia. Il gameplay permette di svolgere diversi compiti seguendo una difficoltà crescente per prendere confidenza con le varie meccaniche.

Electrician Simulator nasce per offrire ai giocatori un titolo divertente e rilassante, prendendo spunto dalla vita reale

L’obiettivo dei giocatori è semplice nel concetto ma non nella realizzazione. Infatti, bisognerà risolvere tutti i problemi elettrici dei clienti, dalla creazione di nuove linee alla riparazione degli oggetti. Tuttavia, bisognerà capire in che modo intervenire e quale procedura seguire per non causare ulteriori danni.

Sarà possibile potenziare i propri strumenti per avere accesso a nuovi livelli. La varietà è garantita in quanto bisognerà eseguire diversi lavori che arriveranno anche alla creazione di una rete elettrica completa in una casa.

Come confermato da Dorian Loewe, COO of Take IT Studio!: “Electrician Simulator è qualcosa di completamente nuovo nell’industria videoludica. Il gioco prende ispirazione dal vero lavoro degli elettricisti, anche se alcuni elementi sono stati semplificati. Nonostante ciò, il gioco è pensato per rilassarsi e divertirsi. Ci siamo concentrati sul rendere realistica l’illuminazione e offrire un’ampia varietà di gameplay”.