Gli appassionati dei giochi survival-horror non potranno che appassionarsi al concept proposto da The Store is Closed. Il titolo metterà a dura prova i nervi degli utenti in quanto i protagonisti dell’avventura saranno intrappolati all’interno di una location inusuale.

Bloccati nella fittizia catena di negozi di arredamento STYR, i cui colori e corridoi ricordano una nota catena svedese, i giocatori dovranno affrontare orde di nemici. Non appena le luci si spegneranno, i commessi arriveranno in massa per cercare di farci fuori.

Trattandosi di titolo di genere survival, sarà possibile rompere tutti i mobili presenti nell’area di gioco per recuperare i preziosi materiali e creare nuove armi. Inoltre, sarà possibile costruire fortificazioni per tenere a bada le orde di nemici e aumentare le possibilità di sopravvivenza.

The Store is Closed ci proietterà all’interno di una nota catena di negozi d’arredamento per sconfiggere orde di commessi con armi improvvisate

La mappa si configura come infinita, rendendo l’esperienza di gioco ancora più disorientante. La sfida offerta da The Store is Closed può essere affrontata sia in single player che in cooperativa.

L’unico obiettivo è sopravvivere per cercare una via di fuga. Tuttavia, andando avanti nel gioco, si sbloccheranno nuove aree tra cui anche i misteriosi sotterranei. Qui si celano i nemici più potenti del gioco: i Manager.