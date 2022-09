MEDION ha svelato al mondo la nuova linea di computer gaming ERAZER. La famiglia è pensata per unire prestazioni elevate, grafiche mozzafiato ma soprattutto versatilità per adattarsi alle sempre crescenti necessità digitali.

Con la serie ERAZER, Medion ha realizzato dei PC sia laptop che desktop per tutti i gusti. La famiglia è composta da: BEAST X30, MAJOR X10, SPECIALIST P10, CRAWLER E30 e RECON P20. Tutti i modelli sono realizzati per soddisfare tutte le esigenze dei consumatori sia in mobilità che a casa.

I punti fermi però sono li stessi per entrambe le versioni, ossia privilegiare la parte tecnica senza sfavorire l’affidabilità. Per fare alcuni esempi, le porte sono posizionate per massimizzare la comodità e il raffreddamento è uno degli aspetti principali dei computer MEDION. Considerando che l’utilizzo sarà principalmente per lunghe sessioni da gaming, l’affidabilità diventa un fattore imprescindibile da tenere sempre in primo piano.

Se siete alla ricerca di un laptop o un fisso da gaming, la nuova famiglia di prodotti MEDION ERAZER unisce design ricercato e prestazioni assolute

BEAST X30

BEAST X30 è un laptop nato per incarnare l’essenza del gaming in mobilità. All’interno della scocca elegante, le componenti hardware sono più simili a quelle di un PC desktop che a quello di un laptop. Il processore Intel® Core™ i7-12700H è affiancato da una scheda video NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti. Il display è da 17 pollici con risoluzione QHD, tastiera retroilluminata 16,7 milioni di colori e audio certificato Sound blaster Cinema 6+.

Caratteristiche principali BEAST X30:

• Processore Intel® Core™ i7-12700H 14 Core (6 P-Core + 8 E-Core)

• NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti (8 GB GDDR6 VRAM)

• 1 SSD da 1 TB PCIe Gen. 4×4

• 16 GB RAM DDR5 4800 MHz

• Display IPS 17,3” QHD a 165 Hz

• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+

• Intel® Wi-Fi 6 AX211

• Microsoft Windows 11 Home

• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

MAJOR X10

MAJOR X10 è un laptop potente, spinto dal processore Intel® Core ™ i7-12700H 14 Core e dalla scheda grafica Intel® Arc™ A730M. Lo schermo è da 16 pollci con risoluzione QHD+ e refresh rate da 165 Hz nel nuovo formato 16:10.

Caratteristiche principali MAJOR X10:

• Processore Intel® Core™ i7-12700H 14 Core (6 P-Core + 8 E-Core)

• Intel® Arc™ A730M (12 GB GDDR6 VRAM)

• 2 SSD M.2 da 2 TB PCIe Gen. 4×4

• 16 GB RAM DDR5 4800 MHz

• Display IPS 16” QHD+ a 165 Hz

• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+

• Certificato Nahimic by Steelseries

• Intel® Wi-Fi 6 AX211

• Microsoft Windows 11 Home

• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

Disponibile da ottobre.

SPECIALIST P10

Lo SPECIALIST P10 è un laptop da gaming spinto da un display AVHA QHD+ 165Hz da 16’’, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, processore Intel Core i7-12400H. I giocatori non possono desiderare nulla di più.

Caratteristiche principali SPECIALIST P10:

• Processore Intel® i7-12400H

• NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (6 GB GDDR6 VRAM)

• 1 SSD M.2 da 1 TB

• 16 GB RAM DDR4 3200 MHz

• Display IPS 16” QHD+ a 165 Hz

• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+

• Intel® Wi-Fi 6 AX211

• Microsoft Windows 11 Home

• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

Disponibile da ottobre.

CRAWLER E30

Pensato per chi si vuole approcciare al mondo del gaming ma anche per tutti i coloro che vogliono una macchina affidabile, il CRAWLER E30 ha tutte le componenti al posto giusto. Il display IPS da 15.6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate a 144Hz si unisce ad un processore Intel® i5-12500H e a una scheda video NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti.

Caratteristiche principali CRAWLER E30:

• Processore Intel® i5-12500H

• NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti

• (4 GB GDDR6 VRAM)

• 2 SSD da 512 GB PCIe Gen.

• 8 GB RAM DDR4 3200 MHz

• Display IPS 15,6” FHD a 144 Hz

• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+

• Intel® Wi-Fi 6 AX211

• Microsoft Windows 11 Home

• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

Disponibile da ottobre.

RECON P20

I lRECON P20 è un PC desktop proposto da MEDION ERAZER. Nonostante si tratti di un Mid-Tower, le dimensioni sono contenute ma con un hardware di altissimo livello. Il PC è dotato di una Scheda Madre Intel B660 mATX, oprocessore Intel Core i5-12400F e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060.

Caratteristiche principali RECON P20:

• Processore Intel® Core™ i5-12400F (18 MB Intel® Smart Cache, fino a 4,4 GHz, 6 Core, 12 thread)

• Scheda madre Intel® B660 mATX

• NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (12 GB GDDR6 VRAM)

• 1 SSD da 512 GB

• 16 GB (2x 8 GB) RAM DDR4 3200 MHz

• 12 GbE LAN (10/100/1000 Mbit/s.)

• Microsoft Windows 11 Home

• Porte: 4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 2 (Tipo C), ingresso cuffia e microfono, 1x LAN (RJ 45), 3x jack audio, 1x HDMI 2.0, 2x Display Port 1.4°

Disponibile da ottobre.