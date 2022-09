Le possibilità di gameplay di Tower of Fantasy continuano ad ampliarsi ed espandersi. Con l’introduzione del nuovo update, i giocatori potranno contare sulla presenta di un nuovo personaggio.

A partire dal prossimo 6 ottobre, farà il proprio debutto Cobalt-B affiancato dalla sua fidata Flaming Revolver. Per poter inquadrare al meglio il personaggio, la descrizione ufficiale conferma che si tratta di un ingegnere meccanico del team di sviluppo delle armi Hykros. Inoltre, Cobalt-B ha un istinto innato per la creazione di armi altamente efficaci che testa su ignari seguaci Hyena.

Ma non è tutto. l’arrivo del nuovo personaggio sarà affiancato anche dall’inizio di un evento a tempo in vista dell’aggiornamento globale. Fino al 12 ottobre, i giocatori potranno confrontarsi nel “Vera Orienteering Limited-Timed Event”.

Tower of Fantasy si aggiorna con un nuovo personaggio e con una serie di sfide che permetteranno di vincere importanti ricompense speciali

Tutti i giocatori di Tower of Fantasy potranno ottenere ricompense speciali mettendo in campo tutte le proprie abilità per completare una serie di sfide. Gli sviluppatori hanno scelto di complicare ulteriormente le cose e quindi, al fine di superare gli ostacoli, bisognerà sfruttare tre diversi elementi di gameplay.

Le sfide non saranno disponibili tutte da subito ma saranno sbloccate gradualmente da oggi fino al 12 ottobre. Tutti coloro interessati a provare Tower of Fantasy e tutte le novità del nuovo update, potranno scaricare il titolo direttamente su smartphone o PC.

Il gioco è compatibile con i device Android e iOS e basterà recarsi sui rispettivi store per scaricarlo. Gli utenti PC, invece, possono collegarsi al sito ufficiale e procedere al download. Nel corso delle prossime settimane, il gioco arriverà anche su Steam e da Epic Game Store.