L’approccio di TikTok ha trasformato il modo in cui ci interfacciamo ai video, per questo l’NBA ha deciso di rimodellare la sua app per Android e iOS.

Una nuova interfaccia mostra un feed video verticale “For You” che mostrerà i momenti salienti delle partite NBA con “accesso dietro le quinte a giocatori e squadre“, spettacoli legati alla NBA, contenuti di influencer e mostrerà canali partner come Turner Sports e Bleacher Report.

Un’altra caratteristica che la nuova app NBA include sono le “storie“. Simile a Snapchat, Instagram e altri, si potranno vedere delle storie che mostrano le migliori giocate o schiacciate e altre notizie relative alla NBA. Naturalmente, l’app mostrerà i feed live dei giochi e delle giornate.

Oltre lo stile di TikTok

L’NBA ha anche un nuovo programma di abbonamento. Chiamato NBA ID, questo abbonamento gratuito offrirà l’accesso a contenuti esclusivi, come conferenze stampa e spettacoli pre e post-partita, promozioni di biglietti, premi ottenuti attraverso concorsi a premi, campagne di voto esclusive e altro ancora.

Gli utenti che già pagano un abbonamento a NBA League Pass per lo streaming di giochi fuori mercato possono collegare quell’account al proprio account NBA ID. Secondo un comunicato stampa, nella nuova app, “i contenuti in live streaming presenteranno una qualità video superiore, una latenza di streaming inferiore e un’esperienza utente senza interruzioni“.

I membri dell’NBA ID avranno accesso all’NBA Vault. L’NBA Vault contiene oltre 3.000 ore di filmati d’archivio, inclusi circa 500 “giochi classici nella storia della NBA” gratuiti e ogni partita delle finali NBA dal 2000. Anche i documentari NBA saranno sull’app. Una nuova serie chiamata Pass the Rock mostrerà “la prossima generazione di stelle del campionato e le loro vite dentro e fuori dal campo per tutta la stagione 2022-23“. L’inizio è previsto per la fine di novembre.