Il periodo di ferie e di vacanza non ha impedito agli appassionati di film e serie TV in streaming di guardare i propri contenuti preferiti. Che si tratti di produzione incentrate sull’azione, sull’avventura o sul mistero, le piattaforme di streaming sono state piuttosto popolate.

Che si tratta di Netflix, Amazon Prime Video o Disney+ non importa, il team di JustWatch è riuscito ad analizzare i dati di tutte le piattaforme e creare la TOP 10 dei migliori film e serie TV disponibili.

Le classifiche sono realizzare tenendo conto delle attività di visione e del gradimento. I dati sono relativi al periodo compreso tra 1 e 31 agosto. Questi dati permettono di capire quali sono i migliori contenuti da vedere e che bisogna assolutamente vedere.

JustWatch ha stilato le classifiche TOP 10 dei migliori film e serie TV che gli utenti hanno guardato in streaming ad agosto 2022

TOP 10 – Film in streaming

Top Gun: Maverick House of Gucci Prey Elvis Uncharted Tredici Vite The Batman Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello Jurassic World – Il Dominio Minions

TOP 10 – Serie TV in streaming

Sandman House of Dragon Game of Thrones – Il Trono di Spade She-Hulk: Attorney at Law Better Call Saul This Is Us Yellowstone Only Murders in the Building Westworld – Dove tutto è concesso The Handmaid’s Tales

Al primo posto della classifico TOP 10 dei film più apprezzati dagli utenti nel mese di agosto, troviamo Top Gun: Maverick. La pellicola diretta da Joseph Kosinski è il seguito del cult anni ’80 e ha, ancora una volta, Tom Cruise come protagonista. Il film si conferma, ancora una volta, il più interessante del momento e a spiegare tale successo ci ha pensato Jerry Bruckheimer, produttore esecutivo del film.

Per quanto riguarda la TOP 10 delle migliori serie TV, al primo posto nel mese precedente troviamo Sandman. La serie è tratta dai fumetti di Neil Gaiman, considerata dalla critica internazionale come una delle migliori saghe a fumetti di sempre. La serie cerca di mantenere le stesse atmosfere dei fumetti per la gioia degli appassionati.