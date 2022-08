Tutto è ora pronto per Apple per il rilascio ufficiale della serie iPhone 14. L’azienda ospiterà un evento online e svelerà alcuni nuovi dispositivi. Sono attesi la serie iPhone 14, Apple Watch Series 8 e la versione ufficiale di iOS 16. Secondo le fonti, Apple sta espandendo le spedizioni di display per la serie iPhone 14. Secondo gli analisti di mercato, Samsung Display ha acquisito oltre l’80% delle spedizioni di pannelli di Apple negli ultimi tre mesi, ottenendo la quota più alta.

Secondo DSCC, Apple punta a 34 milioni di schermi della serie iPhone 14 di produttori come Samsung, LG Display e BOE cinese. A giugno, Apple ha acquisito 1,8 milioni di pannelli della serie iPhone 14, seguiti da 5,35 milioni a luglio e oltre 10 milioni ad agosto. Inoltre, la società dovrebbe acquistare altri 16,5 milioni di pannelli a settembre.

Apple presenterà la nuova serie il 7 settembre

La prossima serie di iPhone avrà quattro modelli, con Samsung Display che fungerà da fornitore principale di pannelli per la stragrande maggioranza degli iPhone che Apple intende creare. Apple ha ordinato circa 15 milioni di pannelli della serie iPhone 14 negli ultimi tre mesi. Durante i mesi di giugno e agosto, Samsung Display ha completato fino all’82% degli ordini di pannelli della serie iPhone 14. LG Display arriva al secondo posto con una quota del 12% degli ordini. In particolare, LG inizierà a spedire gli schermi della serie iPhone 14 a settembre. La sua capacità di produzione non può soddisfare le esigenze di Apple a causa di ‘problemi tecnici’.

Infine, BOE è stata responsabile del 6% degli ordini totali di pannelli della serie iPhone 14. Secondo i rapporti, l’attività è stata recentemente ‘sospesa’ per aver apportato modifiche non annunciate al design del pannello del display di Apple. Tuttavia, i pannelli sono meno costosi di quelli di Samsung e LG, portando a ipotizzare che Apple possa continuare a utilizzare pannelli BOE per modelli di iPhone a basso costo. Finora, Samsung è l’unico fornitore di pannelli iPhone 14 Pro Max ad Apple. LG Display non ha ancora raggiunto questo obiettivo, ma si prevede che lo farà entro la fine di settembre.